"Милан" разгромил "Верону", гости вылетели из серии А

"Милан" обыграл "Верону" (4:1) в матче 36-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей отличились Хакан Чалханоглу, Патрик Кутроне, Игнацио Абате и Фабио Борини. У гостей единственный мяч забил Ли Сын У.

"Верона" с 25 очками занимает 19-е место и потеряла шансы остаться в серии А. У "Милана" 60 очков и шестая позиция.

Чемпионат Италии

Серия А

36-й тур

"Милан" - "Верона" - 4:1 (2:0)

Голы: Хакан Чалханоглу, 10 (1:0). Кутроне, 32 (2:0). Абате, 49 (3:0). Ли Сын У, 85 (3:1). Борини, 89 (4:1).

"Милан": Дж.Доннарумма, Абате, Бонуччи, Родригес, Романьоли (Музаккьо, 62), Бонавентура, Хакан Чалханоглу, Локателли, Кессье, Сусо (Борини, 58), Кутроне (Калинич, 71).

"Верона": Сильвестри, Эрто, Караччоло, Кальвано (Сукулини, 53), Ромулу, Данци, Черчи, Петкович (Ли Сын У, 57), Матос, Фарес (Аронс, 76), Беарцотти.

Предупреждение: Музаккьо, 70.

Судья: Паскуа.

5 мая. Милан. Стадион Сан-Сиро