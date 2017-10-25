"Милан" разгромил на выезде "Кьево", "Рома" обыграла "Кротоне"

"Милан" обыграл "Кьево" в 10-м туре чемпионата Италии - 4:1. По голу в этой встрече за миланцев забили Сусо, Чалханоглу и Калинич. Кроме того, мяч в свои ворота защитник "ослов" Бостьян Цесар.

В еще одном поединке "Рома" обыграла "Кротоне" - 1:0. Победу римлянам принес точный выстрел Диего Перотти с пенальти.

"Фиорентина" на своем поле разгромила "Торино" - 3:0. "Удинезе" на выезде одержал победу над "Сассуоло" - 1:0, а "Кальяри" обыграл "Беневенто" - 2:1.

Чемпионат Италии

Серия А

10-й тур

"Кьево" - "Милан" - 1:4 (0:2)

Голы: Сусо, 36 (0:1). Цесар, 42 - в свои ворота (0:2). Хакан Чалханоглу, 55 (0:3). Бирса, 61 (1:3). Калинич, 64 (1:4).

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гамберини, Томович, Каччаторе, Бирса (Меджорини, 65), Хетемай, Радованович, Кастро (Гобби, 71), Пеллиссьер (Стемпиньски, 56), Пуччарелли.

"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья (Локателли, 68), Хакан Чалханоглу, Кессье, Калинич (Андре Силва, 81), Борини, Сусо (Монтоливо, 73).

Предупреждения: Борини, 12. Хетемай, 14. Музаккьо, 65. Хакан Чалханоглу, 69. Меджорини, 83.

Судья: Ди Белло.

25 октября. Верона. Стадион "Marc'Antonio Bentegodi".

"Рома" - "Кротоне" - 1:0 (1:0)

Гол: Перотти, 10 - с пенальти (1:0).

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Морено, Карсдорп (Флоренци, 82), Гоналон, Наингголан, Жерсон (Пеллегрини, 75), Джеко, Перотти, Дженгиз Ундер (Дефрель, 64).

"Кротоне": Кордац, Павлович, Сампиризи, Чеккерини, Симич, Роден (Фараони, 60), Барберис (Ромеро, 84), Мандрагора, Крочата (Стоян, 80), Будимир, Налини.

Предупреждение: Будимир, 71.

Судья: Манганьелло.

25 октября. Рим. Стадион "Olimpico".

"Фиорентина" - "Торино" - 3:0 (1:0)

Голы: Бенасси, 29 (1:0). Симеоне, 66 (2:0). Бабакар, 75 - с пенальти (3:0).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Лаурини (Бруну Гашпар, 79), Бадель, Бенасси, Верету, Кьеза, Теро (Эйсерик, 19), Симеоне (Бабакар, 72).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Нкулу, Баррека, Ринкон (Вальдифиори, 67), Базелли, Ляич, Яго Фальке (Молинаро, 77), Ньянг, Умар (Беренгер, 46).

Предупреждения: Базелли, 18. Астори, 41. Ринкон, 61. Моретти, 74.

Удаление: Баррека (Торино), 73.

Судья: Мариани.

25 октября. Флоренция. Стадион "Artemio Franchi".

"Сассуоло" - "Удинезе" - 0:1 (0:1)

Гол: Барак, 32 (0:1).

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Миссироли, Маньянелли (Бьондини, 63), Сенси, Берарди (Рагуза, 76), Политано, Фальчинелли (Матри, 58).

"Удинезе": Биссарри, Данилу Ларанжейра, Аднан, Самир, Стрюгер Ларсен, Бехрами, Янкто, Барак, Перица (Макси Лопес, 51), Матос (Халльфредссон, 74), Лазанья (де Пауль, 64).

Предупреждения: Самир, 45+2. Пелузо, 54. Янкто, 69. Стрюгер Ларсен, 74. Каннаваро, 90+4.

Судья: Тальявенто.

25 октября. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

"Кальяри" - "Беневенто" - 2:1 (1:0)

Голы: Фараго, 9 (1:0). Йеммелло, 90+4 - с пенальти (1:1). Паволетти, 90+5 (2:1).

Нереализованный пенальти: Сау (Кальяри), 16 (вратарь)

"Кальяри": Рафаэл, Пизакане (Капуано, 39), Романья, Чеппителли, Мьянге, Чигарини (Ионицэ, 64), Падоин, Барелла, Фараго, Сау (Фариас, 79), Паволетти.

"Беневенто": Бриньоли, Антей, Лазар, Джимсити, Летиция (Кода, 80), Ди Кьяра, Мемушай (Ломбарди, 73), Чибса, Катальди, Йеммелло, Чичиретти (Виола, 61).

Предупреждения: Ди Кьяра, 15. Фараго, 28. Чигарини, 55. Падоин, 76. Барелла, 83. Паволетти, 88.

Судья: Иррати.

25 октября. Кальяри. Стадион "Sardegna Arena".