16:46 | ФУТБОЛ — Италия

"Милан" пытался приобрести Инсинье за 35 миллионов евро

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"Наполи" отклонил предложение "Милана" по приобретению полузащитника Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia. Красно-черные предлагали за 25-летнего футболиста 35 миллионов евро в январское трансферное окно. Приобрести игрока желали новые владельцы "Милана" из Sino-Europe Sports, которые завершат приобретение клуба в начале марта.

В ближайшее время "Наполи" начнет переговоры с игроком о продлении контракта. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в чемпионате Италии, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.

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