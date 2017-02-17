"Милан" пытался приобрести Инсинье за 35 миллионов евро

"Наполи" отклонил предложение "Милана" по приобретению полузащитника Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia. Красно-черные предлагали за 25-летнего футболиста 35 миллионов евро в январское трансферное окно. Приобрести игрока желали новые владельцы "Милана" из Sino-Europe Sports, которые завершат приобретение клуба в начале марта.

В ближайшее время "Наполи" начнет переговоры с игроком о продлении контракта. В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча в чемпионате Италии, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.