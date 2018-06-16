"Милан" проявляет интерес к Игуаину

"Милан" рассматривает возможность приобретения форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corierre dello Sport, если клуб не будет исключен из Лиги Европы за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, то попробует приобрести аргентинца. При этом он является более реальной альтернативой Альваро Морате, которого будет трудно приобрести у "Челси". При этом все зависит от решения УЕФА по делу "Милана".

30-летний нападающий в прошлом сезоне провел 50 матчей за "Ювентус" во всех тунирах и забил 23 мяча при восьми голевых передачах.