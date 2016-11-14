"Милан" проявляет интерес к Баделю

Полузащитник "Фиорентины" Милан Бадель попал в сферу интересов красно-черных, сообщает Football Italia. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в услугах футболиста заинтересован другой миланский клуб – "Интер".

Сообщается, что инициатива принадлежит главному тренеру "Милана" Винченцо Монтелле, который ранее возглавлял "Фиорентину". Предполагается, что в случае перехода в стан красно-черных 27-летний игрок займет место травмированного Риккардо Монтоливо, который выбыл из строя на полгода из-за травмы передних крестообразных связок колена.