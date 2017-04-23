"Милан" проиграл "Эмполи"

"Милан" на своем поле уступил "Эмполи" в матче 33-го тура чемпионата Италии - 1:2. В составе гостей по одному голу забили Леван Мчелидзе и Маме Тиам. За хозяев отличился Джанлука Лападула. Во втором тайме полузащитник миланской команды Сусо не реализовал пенальти.

В еще одном поединке "Кротоне" переиграл на выезде "Сампдорию" - 2:1. Кроме того, "Удинезе" одержал победу над "Кальяри" - 2:1.

Чемпионат Италии

Серия А

33-й тур

"Милан" - "Эмполи" - 1:2 (0:1)

Голы: Мчедлидзе, 40 (0:1). Тиам, 67 (0:2). Лападула, 72 (1:2).

Нереализованный пенальти: Сусо (Милан), 59 (вратарь)

"Милан": Доннарумма, Сапата, Палетта, Де Шильо (Окампос, 71), Калабрия, Фернандес (Бакка, 62), Соса, Деулофеу, Пашалич, Сусо (Хонда, 88), Лападула.

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Барба, Лаурини (Дзамбелли, 65), Эль-Каддури, Маури (Тельо, 57), Кроче, Диуссе, Мчедлидзе (Маккароне, 53), Тиам.

Предупреждения: Соса, 21. Де Шильо, 48. Тиам, 56. Тельо, 82. Лападула, 83. Эль-Каддури, 89. Беллуши, 90+6.

Судья: Гавиллуччи.

23 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

"Сампдория" - "Кротоне" - 1:2 (1:0)

Голы: Шик, 20 (1:0). Фальчинелли, 67 (1:1). Сими, 80 (1:2).

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Берешински, Додо II (Реджини, 73), Шкриньяр, Баррето (Альварес, 84), Прат (Джуричич, 68), Фернандеш, Торрейра, Квальярелла, Шик.

"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Кризетиг, Роден (Стоян, 59), Барберис, Мартелла, Налини (Акости, 80), Тротта (Сими, 75), Фальчинелли.

Предупреждения: Прат, 61. Чеккерини, 62. Феррари, 80. Торрейра, 83. Фальчинелли, 83.

Судья: Риццоли.

23 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

"Удинезе" - "Кальяри" - 2:1 (0:0)

Голы: Перица, 70 (1:0). Анджелла, 73 (2:0). Боррьелло, 86 (2:1).

Нереализованный пенальти: Теро (Удинезе), 31 (вратарь)

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Анджелла, Данилу Ларанжейра, Халльфредссон, Агьеманг-Баду (Кумс, 58), де Пауль, Видмер, Янкто (Габриэл Силва, 90+1), Теро (Перица, 66), Сапата.

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Саламон, Мурру, Исла, Тахцидис, Жоау Педру (Фариас, 69), Барелла (Фараго, 76), Дейола (Падоин, 80), Боррьелло, Сау.

Предупреждения: Фелипе, 58. Барелла, 69.

Судья: Мариани.

23 апреля. Удине. Стадион "Dacia Arena".