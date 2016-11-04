"Милан" продадут китайским инвесторам в декабре

Сделка по продаже "Милана" консорциуму китайских инвесторов будет завершена в начале декабря или даже в ноябре, утверждает Reuters. В августе владелец "Милана" Сильвио Берлускони заключил предварительный контракт по продаже своей доли клуба за 740 миллионов евро. В прошлом году Берлускони передал 49 процентов акций бизнесмену из Таиланда. Планируется, что после продажи клуба получит должность почетного президента, но пока не решил, примет ли это предложение.

Компания Берлускони владеет "Миланом" с 1986 года.