"Милан" представил форму от нового технического спонсора

"Милан" в Твиттере опубликовал видеопрезентацию домашней формы на сезон-2018/19. Экипировка от нового технического спонсора, компании Puma, выполнена в традиционных для клуба красно-черных цветах.

С 1998 по 2018 годы форму "россонери" неизменно производил Adidas. Прошлой осенью немецкая компания решила досрочно разорвать контракт с клубом, рассчитанный до лета 2023 года – производитель формы воспользовался пунктом о разрыве соглашения после того, как "Милан" был продан китайским инвесторам.