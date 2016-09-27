"Милан" поздравил Тотти с юбилеем

"Милан" на официальном сайте поздравил нападающего "Ромы" Франческо Тотти с 40-летием. "Россонери" отметили, что фанаты красно-черных всегда с уважением относились к футболисту, отыгравшему всю карьеру в римском клубе.

- Это было летом 2000 года, фанаты "россонери" на "Сан-Сиро" в матче между "Миланом" и "Ромой" аплодировали Франческо Тотти, - говорится в сообщении. - Пятнадцать лет спустя, в мае 2015 года, в завершении сезона мы лицезрели ту же сцену. Существуют различные способы противостояния, но между Тотти и фанатами "Милана" всегда было и есть огромное уважением, Франческо проделал свой путь лучшим образом. С днем рождения, Франческо Тотти!