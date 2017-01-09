12:26 | ФУТБОЛ — Италия

"Милан" повысит зарплату Романьоли из-за интереса "Челси"

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"Милан" намерен продлить контракт с защитником сборной Италии Алессио Романьоли, сообщает Calciomercato. Действующее соглашение рассчитано до 2020 года, однако руководство итальянского клуба надеется, что новый контракт с повышенной зарплатой поможет отогнать от игрока интерес со стороны других клубов.

Главным претендентом на приобретение Романьоли считается "Челси", который отправлял трансферный запрос в "Милан" еще в августе, но получил отказ. За "Милан" 21-летний футболист выступает с 2015 года, а в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате страны. Ранее защитник выступал за "Рому" и "Сампдорию".

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Материалы REN-TV

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