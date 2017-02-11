"Милан" потерял Романьоли на четыре недели

Защитник "Милана" Алессио Романьоли получил травму в матче 18-го тура чемпионата Италии против "Болоньи" (1:0), сообщает Sky Sport Italia. 22-летний футболист повредил приводящие мышцы бедра, из-за чего пропустит от двух до четырех недель. В текущем сезоне на счету итальянца 20 матчей в серии А, в которых он не отметился результативными действиями.

Романьоли из-за травмы пропустит матчи против "Лацио", "Фиорентины" и "Сассуоло", а в случае продолжительного срока лечения он не поможет своей команде и в играх с "Кьево" и "Ювентусом" в начале марта. На данный момент "Милан" занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.