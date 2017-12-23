"Милан" потерпел второе поражение подряд, проиграв "Аталанте"

В матче 18-го тура чемпионата Италии "Милан" уступил "Аталанте" – 0:2. В составе клуба из Бергамо забитыми голами отличились полузащитники Бриан Кристанте и Йосип Иличич​.

Отметим, что подопечные Джанпьеро Гасперини продлили беспроигрышную серию в Серии А до пяти матчей. В свою очередь, красно-черные уступили во второй игре подряд.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Милан" - "Аталанта" - 0:2 (0:1)

Голы: Кристанте, 32 (0:1). Иличич, 71 (0:2).

"Милан": Дж.Доннарумма, Абате, Бонуччи, Музаккьо, Родригес, Монтоливо (Билья, 84), Бонавентура (Хакан Чалханоглу, 76), Кессье, Калинич (Андре Силва, 82), Борини, Кутроне.

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Хатебур, Толой, Кальдара, Кристанте (Куртич, 80), де Рон, Спинаццола, Фройлер, А.Д.Гомес, Петанья (Иличич, 64).

Предупреждения: Кутроне, 31. Кессье, 40.

Судья: Фаббри (Италия).

23 декабря. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.

Турнирная таблица – здесь