"Милан" поставил ультиматум Доннарумме

Руководство "Милана" предложило голкиперу Джанлуиджи Доннарумме сделать выбор между клубом и агентом Мино Райолой, сообщает Corriere della Sera. Красно-черные раздражены поведением представителя 18-летнего итальянца.

Ранее появилась информация, что из-за своего агента вратарь до сих пор не продлил контракт с "Миланом", так как Райола хочет, чтобы в договоре были прописаны пункты, позволяющие футболисту покинуть клуб в случае непопадания в Лигу чемпионов.

Нынешний контракт Доннаруммы рассчитан до конца следующего сезона. По информации СМИ, "Манчестер Юнайтед" хочет приобрести голкипера.