"Милан" после возвращения в Лигу Европы сменил президента

Президент "Милана" Ли Йонхонг покинул занимаемый пост, сообщает Football Italia. Решение было принято на собрании акционеров, которое состоялось сегодня, 21 июля.

Также в отставку были отправлены генеральный директор "россонери" Марко Фассоне, а также представители руководтсва Дэвид Хан Ли, Лу Бо и Сюй Реншуо. Новым президентом клуба стал Паоло Скарони. Также в руководство "Милана" вошли Марко Патуано, Джорджио Фурлани, Стефано Кочирио, Сальваторе Серчионе, Альфредо Грача, Джанлука Д'Аванзо и Фрэнк Туил.

Напомним, накануне Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил вердикт УЕФА о недопуске "Милана" к участию в Лиге Европы в сезоне-2018/19 из-за невыполнения финансового fair play.