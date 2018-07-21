15:15 | Футбол — Италия

"Милан" полностью сменил совет директоров


"Милан" на официальном сайте подвел итоги собрания акционеров клуба, которое состоялось сегодня, 21 июля. На встрече руководства клуба был избран новый состав совета директоров "россонери", в него вошли Паоло Скарони, Марко Патуано, Джорджио Фурлани, Стефано Кочирио, Сальваторе Серчионе, Альфредо Грача, Джанлука Д'Аванзо и Фрэнк Туил.

По итогам собрания генеральный директор клуба Марко Фассоне был отправлен в отставку, его место занял Скарони. Он будет осуществлять руководство "Миланом" до назначения нового генерального директора.
Отмечается, что в ближайшее время совет директоров встретится, чтобы пересмотреть бизнес-план клуба, в котором будет прописано возвращение в Лигу чемпионов.

Накануне, 20 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил вердикт УЕФА о недопуске "Милана" к участию в Лиге Европы в сезоне-2018/19 из-за невыполнения финансового fair play.

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