"Милан" полностью сменил совет директоров

"Милан" на официальном сайте подвел итоги собрания акционеров клуба, которое состоялось сегодня, 21 июля. На встрече руководства клуба был избран новый состав совета директоров "россонери", в него вошли Паоло Скарони, Марко Патуано, Джорджио Фурлани, Стефано Кочирио, Сальваторе Серчионе, Альфредо Грача, Джанлука Д'Аванзо и Фрэнк Туил.

По итогам собрания генеральный директор клуба Марко Фассоне был отправлен в отставку, его место занял Скарони. Он будет осуществлять руководство "Миланом" до назначения нового генерального директора.

Отмечается, что в ближайшее время совет директоров встретится, чтобы пересмотреть бизнес-план клуба, в котором будет прописано возвращение в Лигу чемпионов.

Накануне, 20 июля, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил вердикт УЕФА о недопуске "Милана" к участию в Лиге Европы в сезоне-2018/19 из-за невыполнения финансового fair play.