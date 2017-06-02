"Милан" подтвердил переход Кессье

"Милан" на своей странице в "Твиттере" объявил о переходе полузащитника Франка Кессье из "Аталанты". "Россонери" арендовали 20-летнего ивуарийца на два года с обязательством выкупа игрока по окончании срока трансфера.
Ранее сообщалось, что трансфер Кессье обойдется "Милану" в 28 миллионов евро. Хавбек в этом сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Отметим, что для ивуарийца это первый сезон в серии А.
#ACMilan signed @KessieFranck from @Atalanta_BC, on a two year loan with obligation to buy#weareacmilan pic.twitter.com/b9swANddxn– AC Milan (@acmilan) 2 июня 2017 г.