"Милан" подтвердил, что в клуб перейдет Рейна

Спортивный директор "Милана" Массимо Мирабелли подтвердил, что в клуб на правах свободного агента перейдет вратарь "Наполи" Пепе Рейна. Контракт 35-летнего испанца с неаполитанцами истечет 30 июня.



- У нас была возможность получить Рейну бесплатно. Мы считаем, что это полезная сделка с стратегической точки зрения, - приводит Football Italia слова Мирабелли. - Мы будем выступать в нескольких соревнованиях. Пепе может помочь нам как на поле, так и вне его. Нам нужны люди с опытом.



В текущем сезоне Рейна провел за "Наполи" 46 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 42 мяча.