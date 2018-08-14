"Милан" подтвердил аренду Бакайоко

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко перешел в состав "Милана", информирует пресс-служба "россонери". 23-летний футболист заключил арендное соглашение с правом дальнейшего выкупа. Детали сделки не уточняются.

Ранее Sky Italia сообщал о том, что итальянский клуб заплатит 5 миллионов евро за 23-летнего француза. Кроме того, у "Милана" будет право на выкуп игрока за 35 миллионов евро.

Напомним, Бакайоко перешел в "Челси" из "Монако" в 2017 году за 45 миллионов евро. В составе "синих" он провел 43 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.