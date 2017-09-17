"Милан" победил "Удинезе", "Сампдория" потеряла первые очки в сезоне

"Милан" обыграл "Удинезе" в матче 4-го тура чемпионата Италии - 2:1. Красно-черные занимают четвертое место в таблице, уступая только "Наполи", "Ювентусу" и "Интеру", которые очков не теряли. В другом поединке "Торино" и "Сампдория" сыграли вничью. Генуэзцы потеряли первые очки в сезоне.

"Кальяри" на выезде одолел СПАЛ.

Чемпионат Италии

Серия A

4-й тур

"Милан" - "Удинезе" - 2:1 (2:1)

Голы: Калинич, 22 (1:0). Лазанья, 28 (1:1). Калинич, 31 (2:1).

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура (Хакан Чалханоглу, 69), Кессье, Калинич (Локателли, 85), Сусо (Кутроне, 69).

"Удинезе": Скуффет, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Самир, Стрюгер Ларсен, Бехрами (Фофана, 57), Янкто (Матос, 74), Барак, Макси Лопес (Байич, 61), де Пауль, Лазанья.

Предупреждения: Барак, 16. Романьоли, 27. Самир, 70.

Судья: Гвида.

СПАЛ - "Кальяри" - 0:2 (0:1)

Голы: Барелла, 17 (0:1). Жоау Педру, 68 (0:2).

"Торино" - "Сампдория" - 2:2 (2:2)

Голы: Сапата, 1 (0:1). Базелли, 13 (1:1). Белотти, 15 (2:1). Квальярелла, 34 (2:2).