"Милан" победил "Сассуоло", уступая 1:3, "Торино" обыграл "Фиорентину"

"Милан" в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии победил "Сассуоло" – 4:3. Отметим, что хозяева по ходу встречи уступали со счетом 1:3. В другом матче "Торино" одержал победу над "Фиорентиной" – 2:1.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Милан" - "Сассуоло" - 4:3 (1:1)

Голы: Бонавентура, 9 (1:0). Политано, 10 (1:1). Ачерби, 54 (1:2). Пеллегрини, 56 (1:3). Бакка, 69 - с пенальти (2:3). Локателли, 73 (3:3). Палетта, 77 (4:3).

"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате, Де Шильо, Гомес, Монтоливо (Локателли, 60), Бонавентура, Куцка, Луиз Адриану (Ньянг, 46), Бакка (Поли, 83), Сусо.

"Сассуоло": Консильи, Ачерби, Антей, Летшерт, Аджапонг (Риччи, 78), Лирола, Маньянелли, Маццителли (Бьондини, 68), Пеллегрини (Йеммелло, 82), Дефрель, Политано.

Предупреждения: Аджапонг, 23. Монтоливо, 51. Антей, 68. Пеллегрини, 75. Политано, 90+1. Бьондини, 90+3.

Судья: Гвида.

2 октября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

"Торино" – "Фиорентина" – 2:1 (1:0)

Голы: Яго Фальке, 15 (1:0). Бенасси, 60 (2:0). Бабакар, 84 (2:1).

"Торино": Харт, Россеттини, Кастан, Дзаппакоста, Баррека, Акуа, Бенасси (Базелли, 88), Вальдифиори, Яго Фальке (Мартинес, 73), Белотти, Бойе (Ляич, 59).

"Фиорентина": Тэтэрушану, Астори, Томович, Милич, Сальседо, Валеро, Санчес, Бадель (Весино, 68), Иличич (Сарате, 46), Калинич, Бернардески (Бабакар, 68).

Предупреждения: Кастан, 36. Санчес, 55. Сальседо, 80.

Судья: Кальварезе (Италия).

2 октября. Турин. Стадион "Olimpico Di Torino".