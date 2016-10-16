"Милан" победил "Кьево" и вернулся на 3-е место в серии A

"Милан" одолел "Кьево" в выездном матче 8-го тура чемпионата Италии - 3:1. Красно-черные догнали по очкам "Рому" и отстают от лидирующего "Ювентуса" на 5 баллов.

Чемпионат Италии

Серия A

8-й тур

"Кьево" - "Милан" - 1:3 (0:1)

Голы: Куцка, 45 (0:1). Ньянг, 46 (0:2). Бирса, 76 (1:2). Дайнелли, 90+4 - в свои ворота (1:3).

"Кьево": Соррентино, Гобби, Гамберини, Дайнелли, Каччаторе, Бирса, Иско (де Гузман, 65), Радованович, Кастро, Флоро Флорес (Пеллиссьер, 77), Инглезе (Меджорини, 60).

"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате, Де Шильо, Романьоли, Бонавентура, Куцка, Локателли, Ньянг (Бакка, 88), Сусо (Поли, 81), Лападула (Соса, 70).

Предупреждения: Дайнелли, 14. Локателли, 35. Палетта, 75. Меджорини, 78. Каччаторе, 90+1.

Судья: Рокки.