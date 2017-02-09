"Милан" победил "Болонью", больше получаса играя вдевятером

"Милан" взял верх над "Болоньей" в выездном матче 18-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0. Автором единственного гола стал хорватский полузащитник Марио Пашалич, поразивший ворота соперника на 89-й минуте. Отметим, что на 37-й минуте красно-черные остались в меньшинстве после удаления Габриэля Палетты, а на 59-й минуте красную карточку получил еще один игрок гостей – Юрай Куцка.

Чемпионат Италии

Серия А

18-й тур

"Болонья" – "Милан" – 0:1 (0:0)

Гол: Пашалич, 89.

"Болонья": Да Коста, Гастальделло (Петкович, 63), Мбай (Торосидис, 78), Крафт, Майетта, Джемаили, Крейчи, Верди, Пульгар (Вивиани, 80), Надь, Дестро.

"Милан": Доннарумма, Палетта, Ванджони, Абате, Романьоли (Сапата, 31), Куцка, Деулофеу, Пашалич, Локателли (Гомес, 46), Бакка (Поли, 62), Сусо.

Предупреждения: Палетта, 18. Мбай, 18. Абате, 23. Гастальделло, 45. Верди, 47. Куцка, 53. Ванджони, 71. Надь, 90+2. Джемаили, 90+5.

Удаления: Палетта, 37. Куцка, 59.

Судья: Довери.

8 февраля. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".