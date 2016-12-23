"Милан" по пенальти победил "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии

"Милан" в матче за Суперкубок Италии в Дохе по пенальти обыграл "Ювентус". В первом тайме на гол защитника Джорджо Кьеллини миланцы ответили точным ударом хавбека Джакомо Бонавентуры.

В серии пенальти вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отбил удар Пауло Дибалы, а победу команде Винченцо Монтеллы принес Марио Пашалич.

Суперкубок Италии

"Ювентус" – "Милан" – 1:1 д.в. (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти - 3:4

Голы: Кьеллини, 18 (1:0). Бонавентура, 38 (1:1).

Пенальти: Маркизио – 1:0. Лападула - 1:0 (вратарь). Манджукич – 1:0 (перекладина). Бонавентура – 1:1. Игуаин – 2:1. Куцка – 2:2. Хедира – 3:2. Сусо – 3:3. Дибала – 3:3 (вратарь). Пашалич – 3:4.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер, Кьеллини, Ругани, Сандру (Эвра, 33), Маркизио, Стураро (Лемина, 79), Хедира, Пьянич (Дибала, 67), Игуаин, Манджукич.

"Милан": Доннарумма, Абате (Антонелли, 102), Романьоли, Палетта, Де Шильо, Локателли (Пашалич, 74), Бертолаччи, Куцка, Сусо, Бакка (Лападула, 102), Бонавентура.

Предупреждения: Лихтштайнер, 35. Романьоли, 43. Куцка, 58. Де Шильо, 70. Игуаин, 120+1.

Судья: Дамато (Италия).

23 декабря. Доха.

Трансляция матча "Ювентус" – "Милан"