"Милан" по пенальти обыграл "Лацио" и вышел в финал Кубка Италии

"Милан" обыграл "Лацио" по пенальти в ответном полуфинале Кубка Италии. Встреча, как и первый матч, завершилась со счетом 0:0. В серии 11-метровых сильнее были миланцы - 5:4. Победный удар на счету защитника Алессио Романьоли.

В финале "Милан" сыграет с "Ювентусом". Решающий матч состоится 9 мая в Риме на "Стадио Олимпико".

Кубок Италии

1/2 финала

Ответный матч

"Лацио" - "Милан" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:5

Серия пенальти: Иммобиле - 1:0. Родригес - 1:0 (вратарь). Милинкович-Савич - 1:0 (вратарь). Монтоливо - 1:0 (вратарь). Лукас - 1:0 (вратарь). Бонавентура - 1:1. Пароло - 2:1. Борини - 2:2. Фелипе Андерсон - 3:2. Бонуччи - 3:3. Лулич - 4:3. Хакан Чалханоглу - 4:4. Луис Фелипе - 4:4 (мимо). Романьоли - 4:5.

"Лацио": Стракоша, Касерес (Луис Фелипе, 68), де Фрай, Раду, Марушич (Лукаку, 93), Пароло, Лукас, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Фелипе Андерсон, 67), Лулич, Иммобиле.

"Милан": Дж.Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кессье (Монтоливо, 96), Билья, Бонавентура, Сусо (Борини, 108), Кутроне (Калинич, 70), Хакан Чалханоглу.

Предупреждения: Кессье, 38. Романьоли, 57. Калабрия, 73. Марушич, 90+2. Милинкович-Савич, 103. Раду, 103.

Судья: Рокки.

28 февраля. Рим. Стадион Olimpico.