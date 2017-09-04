"Милан" отправил рекордное количество игроков в сборные

"Милан" установил клубный рекорд по количеству футболистов, которые отправились в расположение сборных, сообщает Calciomercato.com. Всего миланский клуб отправил в национальные команды 17 игроков.

Отмечается, что "Милан" делегировал своих игроков в 12 национальных команд. Восемь из них - Леонардо Бонуччи, Андреа Конти, Андре Силва, Рикардо Родригес, Хакан Чалханоглу, Франк Кессье, Никола Калинич, Лукас Билья - перешли в стан "красно-черных" в летнее трансферное окно.

Еще четыре футболиста отправились в молодежные сборные Италии: Патрик Кутроне, Мануэль Локателли, Давиде Калабрия, Маттео Габбиа.