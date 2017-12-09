"Милан" отдаст Чалханоглу и Андре Силву в аренду?

Во время зимнего трансферного окна "Милан" могут покинуть несколько футболистов, утверждает Football Italia. Руководство красно-черных рассматривает возможность аренды полузащитника Хакана Чалханоглу и нападающего Андре Силвы.

"Россонери" вынуждены пойти на этот шаг, потому что не могут достигнуть соглашения с УЕФА о соответствии финансовому fair play. Напомним, что оба футболиста перешли в клуб из Милана минувшим летом.

В составе красно-черных Чалханоглу провел 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять голевых передач, Силва – 18 игр и восемь раз поразил ворота соперника.