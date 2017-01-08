"Милан" одолел "Кальяри", Бруну Алвеш был удален с поля

В игре 19-го тура чемпионата Италии "Милан" с минимальным счетом переиграл "Кальяри". Единственный гол в матче на 88-й минуте забил нападающий Карлос Бакка. В добавленное время с поля был удален экс-защитник "Зенита" Бруну Алвеш, нерасторопно сыгравший и в эпизоде с пропущенным "Кальяри" мячом.

Чемпионат Италии

Серии А

19-й тур

"Милан" – "Кальяри" – 1:0 (0:0)

Гол: Бакка, 88 (1:0).

"Милан": Доннарумма, Палетта, Абате (Антонелли, 27), Де Шильо, Романьоли, Бонавентура (Бертолаччи, 65), Пашалич (Лападула, 79), Локателли, Бакка, Ньянг, Сусо.

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Капуано, Пизакане, Чеппителли, Дессена (Джаннетти, 90+2), Ди Дженнаро, Исла, Барелла, Фариас (Жоау Педру, 78), Сау (Боррьелло, 73).

Предупреждение: Исла, 89.

Удаление: Бруну Алвеш, 90+4.

Судья: Джакомелли.

8 января. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.