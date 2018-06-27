"Милан" обжалует решение УЕФА об отстранении от еврокубков

"Милан" на своем официальном сайте объявил, что подаст апелляцию на решение Арбитражной палаты инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) об отстранении команды от участия в еврокубках на один сезон.

"Милан" был исключен из следующего турнира УЕФА, в который попадет по итогам выступлений на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (2018/19 и 2019/20).



"Россонери" были наказаны за нарушение правил лицензирования и финансового фэйр-плей, в частности требование о безубыточности.

По итогам прошлого сезона-2017/18 "Милан" получил право участвовать в Лиге Европы, начиная с группового раунда.



Напомним, летом 2017 года в правление "Милана" пришли китайские инвесторы во главе с Ли Юнхуном, однако по ходу прошедшего сезона в СМИ появлялась информация о финансовых проблемах китайского бизнесмена и многомиллионных долгах его структур.