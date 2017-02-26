"Милан" обыграл "Сассуоло", "Лацио" был сильнее "Удинезе"

"Милан" одержал победу над "Сассуоло" (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч с пенальти в первом тайме забил нападающий красно-черных Карлос Бакка. Отметим, что за 10 минут до гола гостей с точки не смог отличиться форвард "Сассуоло" Доменико Берарди.

В другой встрече "Лацио" также одержал минимальную победу над "Удинезе" (1:0). Во втором тайме с пенальти забил нападающий Чиро Иммобиле. В турнирной таблице "Милан" занимает седьмое место, "Сассуоло" идет на 13-й строчке. "Лацио" – 5-е место, "Удинезе" – 14-е.

Серия А

26-й тур

"Сассуоло" – "Милан" – 0:1 (0:1)

Гол: Бакка, 22 – с пенальти (0:1).

Нереализованный пенальти: Берарди ("Сассуоло"), 12 (мимо).

"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Делль`Орко, Аквилани, Данкан, Пеллегрини (Матри, 70), Дефрель (Риччи, 84), Берарди, Политано (Рагуза, 78).

"Милан": Доннарумма, Сапата, Палетта, Ванджони, Абате, Соса (Поли, 87), Куцка (Пашалич, 65), Бертолаччи, Деулофеу, Бакка (Окампос, 76), Сусо.

Предупреждения: Берарди, 8. Куцка, 11. Аквилани, 21. Политано, 23. Пелузо, 26. Соса, 30. Бертолаччи, 38. Пеллегрини, 58. Данкан, 90+3.

Судья: Кальварезе.

26 февраля. Реджо-Эмилия. Стадион Mapei Stadium – Citta del Tricolore.

"Лацио" – "Удинезе" – 1:0 (0:0)

Гол: Иммобиле, 72 – с пенальти (1:0).

"Лацио": Стракоша, Раду (Уоллас, 79), де Фрай, Габаррон (Баста, 60), Худт (Милинкович-Савич, 60), Лулич, Пароло, Фелипе Андерсон, Мурджа, Иммобиле, Кейта.

"Удинезе": Карнезис, Фелипе, Данилу Ларанжейра, Самир, Кумс (Аднан, 66), Агьеманг-Баду, Видмер, Янкто, Теро (Фофана, 59), Сапата, Матос (Перица, 74).

Предупреждения: Худт, 45+1. Де Фрай, 54. Аднан, 71. Данилу Ларанжейра, 79. Янкто, 90+2.

Судья: Пайретто.

26 февраля. Рим. Стадион Olimpico.