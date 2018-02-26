"Милан" обыграл "Рому" на выезде

"Милан" в матче 26-го тура чемпионата Италии обыграл "Рому" на выезде - 2:0. По голу в этой встрече забили Патрик Кутроне и Давид Калабриа.

Миланцы одержали третью победу подряд и сравнялись с "Сампдорией", которая идет шестой в турнирной таблице. На счету команд по 44 очка, отставание от "Ромы" - 6 пунктов.

Чемпионат Италии

Серия А

26-й тур

"Рома" - "Милан" - 0:2 (0:0)

Голы: Кутроне, 48 (0:1). Калабрия, 74 (0:2).

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Бруну Перес, Стротман, Наингголан (Джеко, 64), Пеллегрини (Жерсон, 80), Перотти, Шик, Дженгиз Ундер (Дефрель, 73).

"Милан": Дж.Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия, Билья, Бонавентура (Монтоливо, 90), Хакан Чалханоглу, Кессье, Сусо (Борини, 82), Кутроне (Калинич, 67).

Судья: Маццолени.

25 февраля. Рим. Стадион Olimpico.