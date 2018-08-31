"Милан" обыграл "Рому", Кутроне забил гол на 95-й минуте

"Милан" обыграл "Рому" в матче 3-го тура чемпионата Италии - 2:1. На гол миланца Франка Кессье, забитый в конце первого тайма, во второй половине точным ударом ответил защитник Федерико Фасио. Победный мяч на 95-й минуте на счету Патрика Кутроне.

Римляне после трех туров набрали 4 очка, миланцы одержали первую победу.

Чемпионат Италии

Серия А

3-й тур

"Милан" - "Рома" - 2:1 (1:0)

Голы: Кессье, 40 (1:0). Фасио, 59 (1:1). Кутроне, 90+5 (2:1).

"Милан": Дж.Доннарумма, Калабрия, Музаккьо, Романьоли, Родригес (Лаксальт, 76), Кессье, Билья, Бонавентура (Кутроне, 84), Сусо, Игуаин, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 81).

"Рома": Ольсен, Манолас, Фасио, Маркано (Эль-Шаарави, 46), Карсдорп (Сантон, 77), Де Росси, Н`Зонзи, Коларов, Шик, Джеко, Пасторе (Кристанте, 68).

Предупреждения: Кристанте, 77. Де Росси, 88.

Судья: Гвида.

31 августа. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".