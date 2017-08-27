"Милан" обыграл "Кальяри" благодаря голам Кутроне и Сусо

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Милан" одержал победу над "Кальяри" – 2:1. В составе красно-черных забитыми голами отличились нападающий Патрик Кутроне и форвард Сусо. Единственный мяч в составе островитян забил полузащитник Жоау Педру.
Чемпионат Италии
Серия А
2-й тур
"Милан" – "Кальяри" – 2:1 (1:0)
Голы: Кутроне, 10 (1:0). Жоау Педру, 56 (1:1). Сусо, 70 (2:1).
"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Музаккьо, Родригес, Конти, Монтоливо, Хакан Чалханоглу (Билья, 63), Кессье, Борини (Антонелли, 90+4), Сусо, Кутроне (Калинич, 78).
"Кальяри": Краньо, Андреолли, Капуано, Пизакане, Чигарини, Падоин (Фараго, 83), Ионицэ, Жоау Педру (Чоп, 76), Барелла, Фариас (Коссу, 86), Сау.
Предупреждения: Жоау Педру, 17. Кессье, 55. Монтоливо, 89.
Судья: Пайретто (Италия).
27 августа. Милан. Стадион Giuseppe Meazza.