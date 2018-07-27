"Милан" объявил, что Гаттузо продолжит руководить командой

Новый спортивный директор "Милана" Леонардо на пресс-конференции объявил, что Дженнаро Гаттузо останется на посту главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что "россонери" в самое ближайшее время может возглавить уволенный из "Челси" Антонио Конте.

- Моя точка зрения разделяется с руководством, Гаттузо останется тренером, другие варианты никогда не обсуждались, - заявил Леонардо. - Это нормально, что если знаменитые тренеры свободны, то начинаются слухи, но никто не разговаривал с Конте. Гаттузо вырос как тренер, он истинный "миланист", поэтому он останется.