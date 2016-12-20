17:32 | ФУТБОЛ — Италия

"Милан" не смог вылететь в Катар на матч за Суперкубок Италии

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Делегация "Милана" не смогла отправиться в Катар на матч за Суперкубок Италии против "Ювентуса", сообщает Milan News. Планировалось, что команда вылетит в Доху сегодня во второй половине дня, но рейс сначала был задержан на полтора часа, а затем и вовсе отменен. Причина - технические неполадки самолета "Милана", который сейчас находится в Лондоне. 

Вылет перенесен на завтра, на 18.00 по московскому времени. "Ювентус" должен прибыть в Доху в 10 утра. Матч между командами состоится 23 декабря и начнется в 19.30.

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