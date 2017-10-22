"Милан" не смог обыграть "Дженоа", "Рома" одержала победу над "Торино"

"Милан" в матче 9-го тура чемпионата Италии на своем поле сыграл вничью с "Дженоа" - 0:0. Команда с середины первого тайма осталась в меньшинстве после удаления Леонардо Бонуччи.

"Рома" на выезде переиграла "Торино" - 1:0. Гол в этой встрече забил Александр Коларов. Кроме того, "Фиорентина" разгромила "Беневенто", "Аталанта" обыграла "Болонью", а "Сассуоло" одержал победу над СПАЛ.

Отметим, "Милан" прервал серию из трех поражений подряд. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

Серия А

9-й тур

"Милан" - "Дженоа" - 0:0

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Бонуччи, Родригес, Билья, Бонавентура (Калабрия, 67), Хакан Чалханоглу (Романьоли, 26), Кессье, Калинич (Кутроне, 84), Борини, Сусо.

"Дженоа": Перин, Рози (Лазович, 52), Россеттини, Зуканович, Иццо, Ригони (Риччи, 77), Мигел Велозу, Таарабт, Бертолаччи, Лаксальт, Галабинов (Лападула, 52).

Предупреждения: Зуканович, 39. Таарабт, 61.

Удаление: Бонуччи (Милан), 25.

Судья: Джакомелли.

22 октября. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

"Торино" - "Рома" - 0:1 (0:0)

Гол: Коларов, 69 (0:1).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Молинаро (Баррека, 65), Моретти, Нкулу, Ринкон, Базелли (Вальдифиори, 82), Ляич, Яго Фальке, Ньянг (Бойе, 74), Умар.

"Рома": Алиссон, Коларов, Морено, Жуан Жезус, Де Росси, Стротман, Наингголан, Флоренци (Бруну Перес, 86), Пеллегрини (Дженгиз Ундер, 63), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 80).

Предупреждения: Ньянг, 64. Алиссон, 78.

Судья: Дамато.

22 октября. Турин. Стадион "Olimpico Grande Torino".

"Беневенто" - "Фиорентина" - 0:3 (0:1)

Голы: Бенасси, 18 (0:1). Бабакар, 47 (0:2). Теро, 66 - с пенальти (0:3).

"Беневенто": Бриньоли, Венути, Джимсити, Летиция, Гьямфи, Виола, Мемушай, Чибса, Катальди (Кануте, 83), Йеммелло (Арментерос, 56), Чичиретти (Ломбарди, 70).

"Фиорентина": Спортьелло, Астори, Бираги, Пеццела, Лаурини, Бадель, Бенасси, Верету (Кристофоро, 82), Кьеза (Ло Фасо, 71), Теро, Симеоне (Бабакар, 46).

Предупреждения: Чибса, 40. Пеццела, 45. Катальди, 65. Бриньоли, 65.

Судья: Гавиллуччи.

22 октября. Беневенто. Стадион "Stadio Ciro Vigorito".

"Аталанта" - "Болонья" - 1:0 (0:0)

Гол: Корнелиус, 71 (1:0).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Кальдара, Кастань, Иличич, Кристанте (Корнелиус, 51), де Рон, Спинаццола (Гозенс, 78), Фройлер, Петанья (Куртич, 66).

"Болонья": Миранте, Торосидис (Крафт, 25), Гонсалес, Хеландер, Масина, Поли, Верди, Донса, Пульгар, Паласио (Дестро, 71), Ди Франческо (Де Майо, 59).

Предупреждения: Кальдара, 14. Иличич, 30. де Рон, 40. Масина, 42. Паласио, 56. Гонсалес, 74.

Удаление: Гонсалес (Болонья), 80.

Судья: Мареска.

22 октября. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

СПАЛ - "Сассуоло" - 0:1 (0:1)

Гол: Политано, 1 (0:1).

Нереализованный пенальти: Берарди (Сассуоло), 83 (вратарь)

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Викари, Вяйсянен (Бонаццоли, 78), Вивиани, Скьяттарелла, Коста, Мора (Риццо, 69), Лаццари, Боррьелло (Палоски, 63), Антенуччи.

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Миссироли, Данкан (Сенси, 47), Маньянелли, Берарди, Политано (Кассата, 87), Фальчинелли (Рагуза, 79).

Предупреждения: Пелузо, 10. Боррьелло, 18. Данкан, 38. Сенси, 49. Скьяттарелла, 64. Вивиани, 76.

Удаление: Кассата (Сассуоло), 89.

Судья: Фаббри.

22 октября. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza".