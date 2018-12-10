"Милан" нацелился на Квальяреллу

"Милан" желает видеть в своем составе 35-летнего форварда "Сампдории" Фабио Квальяреллу. Об этом информирует Sport Mediaset.

Отмечается, что "россонери" обратили свое внимание на игрока после того, как у них не получилось договориться со Златаном Ибрагимовичем. Источник сообщает, что "Милан" хочет приобрести опытного нападающего, и уже провел предварительные переговоры с агентом Фабио Беппе Боццо. Рассматривается вариант с шестимесячной арендой с возможностью ее продления еще на год.

Фабио Квальярелла в нынешнем сезоне сыграл 15 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.