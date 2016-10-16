"Милан" нацелился на Фабрегаса

Генеральный директор "Милана" Марко Фассоне и спортивный директор клуба Массимильяно Мирабелли присутствовали на матче 8-го тура чемпионата Англии "Челси" – "Лестер" (3:0). По информации Tuttosport, главной целью итальянцев стало проведение предварительных переговоров о приобретении полузащитника лондонской команды Сеска Фабрегаса.

В настоящее время итальянский клуб находится в процессе поглощения китайскими инвесторами, которое должно завершиться в середине ноября. При этом китайские руководители уже назначили Фассоне и Мирабелли на должности генерального и спортивного директоров соответственно.

Испанский полузащитник в последнее время не входит в планы главного тренера "Челси" Антонио Конте. "Милану" же как никогда остро в ближайшее время требуется найти замену Риккардо Монтоливо, который, по предварительным прогнозам, выбыл на 6 месяцев после разрыва передней крестообразной связки.

Предполагается, что Фабрегас может перейти в "Милан" уже в зимнее трансферное окно.