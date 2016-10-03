"Милан" нацелился на Дзадзу

Нападающий "Вест Хэма" Симоне Дзадза попал в сферу интересов "Милана", утверждает Tuttosport. По информации источника, красно-черные готовят предложение, чтобы заполучить форварда в зимнее трансферное окно. Итальянец не оправдывает ожидания руководства и болельщиков английского клуба. Дзадза достался "Вест Хэму" за 5 миллионов евро на арендной основе, при этом в соглашении сторон прописан пункт обязательного выкупа игрока у "Ювентуса" за 20 миллионов евро, а также бонусы в виде 3 миллионов. Пункт обязательного выкупа активируется после того, как Дзадза примет участие в 15 матчах за молотобойцев. "Вест Хэм" хочет либо отменить этот пункт, либо расторгнуть договор об аренде.