"Милан" на выезде разгромил "СПАЛ", Кутроне оформил дубль

"Милан" в гостях обыграл "СПАЛ" (4:0) в матче 24-го тура чемпионата Италии. Дублем в составе "россонери" отметился Патрик Кутроне, еще по одному точному удару на счету Лукаса Бильи и Фабио Борини.

Отметим, что эта крупная победа стала для миланцев первой в чемпионате Италии под руководством Дженнаро Гаттузо. Беспроигрышная серия "Милана" в серии А насчитывает шесть матчей (4 победы, 2 ничьих). "СПАЛ", в свою очередь, не может выиграть в семи встречах подряд (3 ничьих, 4 поражения).

Благодаря этой победе "Милан" поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в 24 матчах 38 очков. "СПАЛ" продолжает располагаться на 18-й позиции (17 очков).

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"СПАЛ" - "Милан" - 0:4 (0:1)

Голы: Кутроне, 2 (0:1). Кутроне, 65 (0:2). Билья, 73 (0:3). Борини, 90 (0:4).

"СПАЛ": Мерет, Фелипе, Саламон, Маттьелло (Драме, 84), Шимич, Куртич, Вивиани, Грасси (Скьяттарелла, 62), Эвертон Луиз (Палоски, 55), Лаццари, Антенуччи.

"Милан": Дж.Доннарумма, Абате, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Билья (Монтоливо, 75), Бонавентура, Хакан Чалханоглу, Кессье (Борини, 84), Сусо, Кутроне (Андре Силва, 77).

Предупреждения: Кессье, 17. Шимич, 29. Билья, 40. Маттьелло, 52. Скьяттарелла, 70. Бонуччи, 81.

Судья: Мариани.

10 февраля. Феррара. Стадион Stadio Paolo Mazza.