"Милан" на выезде обыграл "Сассуоло"

"Милан" одержал победу в гостевом матче седьмого тура чемпионата Италии против "Сассуоло" (4:1). В составе победителей отличились Франк Кессье, Сусо, который сделал дубль, и Самуэль Кастильехо.

У хозяев отличился Филип Джуричич. "Сассуоло" с 13 очками занимает пятое место. У "Милана" девять очков и десятая позиция.

В следующем туре "Сассуоло" на выезде сыграет с "Наполи", а "Милан" примет "Кьево".

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Сассуоло" - "Милан" - 1:4 (0:1)

Голы: Кессье, 39 (0:1). Сусо, 50 (0:2). Самуэль Кастильехо, 60 (0:3). Джуричич, 68 (1:3). Сусо, 90+5 (1:4).

"Сассуоло": Консильи, Марлон, Рожериу, Лирола, Феррари, Боатенг, Бурабия (Джуричич, 58), Локателли, Сенси, Ди Франческо (Бога, 57), Берарди (Бабакар, 75).

"Милан": Доннарумма, Абате (Калабрия, 90), Музаккьо, Родригес, Романьоли, Билья, Бонавентура, Кессье, Сусо, Хакан Чалханоглу (Лаксальт, 77), Самуэль Кастильехо (Кутроне, 72).

Предупреждения: Билья, 17. Рожериу, 70.

Судья: Джакомелли (Италия).

30 сентября. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

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Турнирная таблица чемпионата.