"Милан" может вернуть Аллегри на пост главного тренера

Руководство "Милана" рассматривает возможность назначения на пост главного тренера команды наставника "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, утверждает La Repubblica. По информации источника, спортивный директор "россонери" Массимилиано Мирабелли и генеральный директор клуба Марко Фассоне уже провели переговоры со спецаилистом, возглавлявшим команду с 2010 по 2014 год.

Напомним, в настоящее время главным тренером "Милана" является Винченцо Монтелла. После 8 туров чемпионата Италии "россонери" занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков (4 победы и потерпели 4 поражения).

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Монтеллу у руля "Милана" может сменить либо Карло Анчелотти, либо Антонио Конте. Вместе с тем, Фассоне после поражения от "Интера" (2:3) заявил, что руководство клуба поддерживает главного тренера.