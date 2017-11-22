"Милан" может предложить Кака должность в структуре клуба

Экс-полузащитник "Милана" Кака может вернуться в клуб, сообщает Tuttomercatoweb. По информации источника, хавбек может занять одну из должностей в структуре итальянского клуба.

Напомним, что бразилец выступал за "Милан" с 2003 по 2009 и с 2013 по 2014 года. В составе миланцев он стал чемпионом Италии, обладателем Суперкубка Италии, обладателем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира и двукратным обладателем Суперкубка УЕФА. На данный момент Кака находится в статусе свободного агента, покинув в октябре "Орландо Сити"