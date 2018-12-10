"Милан" и "Торино" сыграли вничью

"Милан" и "Торино" не смогли забить мячей в матче 15-го тура чемпионата Италии - 0:0. Миланцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.
Чемпионат Италии
Серия А
15-й тур
"Милан" - "Торино" - 0:0
"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Абате, Родригес, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Игуаин, Сусо, Хакан Чалханоглу (Самуэль Кастильехо, 71), Кутроне.
"Торино": Сиригу, Ансальди (Беренгер, 90+1), Нкулу, Джиджи, Иццо, Эйна, Ринкон, Мейте, Базелли (Лукич, 81), Яго Фальке (Дзадза, 69), Белотти.
Предупреждения: Абате, 8. Нкулу, 16. Иццо, 35. Сапата, 38. Базелли, 70.
Судья: Орсато (Италия).
9 декабря. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
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