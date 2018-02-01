"Милан" и "Лацио" не забили голов в 1/2 финала матча Кубка Италии

"Милан" и "Лацио" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Италии (0:0). Команды не порадовали зрителей забитыми голами.

Ответная встреча состоится 28 февраля в Риме.

Кубок Италии

1/2 финала

"Милан" - "Лацио" - 0:0

"Милан": Дж.Доннарумма, Абате, Бонуччи, Романьоли, Борини, Кессье, Билья, Бонавентура (Кутроне, 71), Сусо, Локателли (Хакан Чалханоглу, 57), Калинич (Андре Силва, 83).

"Лацио": Стракоша, Касерес, Луис Фелипе, Раду, Баста, Пароло (Нани, 76), Милинкович-Савич, Лукас, Лукаку, Иммобиле (Лулич, 83), Фелипе Андерсон (Луис Альберто, 63).

Предупреждения: Борини, 21. Раду, 27.

Судья: Гвида.

31 января. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".