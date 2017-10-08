"Милан" и "Интер" поборются за Санья?

Бывший защитник "Манчестер Сити" Бакари Санья попал в сферу интересов "Милана" и "Интера", сообщает FcInterNews.it. По информации источника, оба клуба из Милана предложили 34-летнему игроку контракты.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к французу со стороны "Бенфики" и "Спортинга". Но Санья, по данным портала, заинтересован в завершении карьеры в серии А.

Напомним, последним клубом Санья был "Манчестер Сити", за который он выступал до конца сезона-2016/17, в котором он принял участие в 24 матчах во всех клубных турнирах, не отметившись результативными действиями.