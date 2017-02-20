"Милан" и Доннарумма начнут переговоры о продлении контракта

Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма начнет переговоры с клубом о продлении контракта. Согласно Calciomercato, новым владельцам миланцев важно сохранить талантливого голкипера в команде, чтобы подтвердить свои намерения вернуть коллектив на международную арену.

Проблемой в переговорах сторон является агент Доннаруммы – Мино Райола. Представитель футболиста настаивает на то, что его клиент должен получать по новому контракту 4 миллиона евро в год без учета бонусов, тогда как руководство "Милана" предлагает 17-летнему стражу ворот 2 миллиона евро в год и контракт на пять лет.