"Милан" и "Аталанта" голов не забили

"Милан" и "Аталанта" не открыли счет в матче 17-го тура чемпионата Италии. У хозяев 33 очка после 17 игр, подопечные Винченцо Монтелла занимают третье место в турнирной таблицею. Завтра "Милан" могут обогнать "Наполи", который принимает "Торино", и "Лацио", который дома сыграет с "Фиорентиной".

Чемпионат Италии

Серия А

17-й тур

"Милан" – "Аталанта" – 0:0

"Милан": Доннарумма, Палетта, Антонелли (Де Шильо, 71), Абате, Романьоли, Бонавентура (Ньянг, 87), Куцка, Бертолаччи, Пашалич, Сусо, Лападула (Бакка, 82).

"Аталанта": Спортьелло, Мазиелло (Зуканович, 58), Толой, Кальдара, Конти, Гомес, Куртич (Драме, 64), Гальярдини, Спинаццола (Фройлер, 70), Кессиэ, Петанья.

Предупреждения: Спинаццола, 25. Бонавентура, 26. Мазиелло, 36. Бертолаччи, 64. Пашалич, 74. Конти, 80. Петанья, 86. Гомес, 90+1. Спортьелло, 90+4.

Судья: Масса.