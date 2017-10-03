"Милан" хочет переманить Конте

Руководство "Милана" рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера наставника "Челси" Антонио Конте. Как сообщает Mediaset, "россонери" прорабатывают разные сценарии развития событий. В одном из них предполагается после отставки Винченцо Монтеллы до конца сезона подписать контракт с Дженнаро Гаттузо, а следующим летом попытаться переманить из "Челси" Конте.
Более очевидными вариантами являются Карло Анчелотти, Вальтер Маццарри и Паулу Соуза.
- Милан (Футбол)
- Челси
- Карло Анчелотти
- Дженнаро Гаттузо
- Винченцо Монтелла
- Антонио Конте
- Вальтер Маццарри
- Паулу Соуза