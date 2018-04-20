"Милан" хочет купить Манджукича

"Милан" планирует усилить линию нападения и приобрести форварда "Ювентуса" Марио Манджукича, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.com. Как отмечает издание, миланский клуб недоволен низкими показателями основного форварда команды Николы Калинича и намерен его продать.



Манджукичу, в свою очередь, не нравится, что тренер "Старой Сеньоры" Массимилиано Аллегри отводит ему место на левой бровке. 31-летний хорват предпочитает играть на острие.

30-летний Калинич был куплен в 2017-м году у "Фиорентины" за 25 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 35 матчей и забил 5 голов.

Манджукич перешел в "Ювентус" из "Атлетико" в 2015-м году за 19 миллионов евро. В этом сезоне хорват принял участие в 37 встречах и отличился 10 раз.