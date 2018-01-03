"Милан" готов выставить Музаккьо на трансфер через полгода после покупки

Руководство "Милана" рассматривает возможность продажи защитника Матео Музаккьо, сообщает Corriere dello Sport. Аргентинский игрок обороны перешел в стан "россонери" из "Вильярреала" за 18 миллионов евро.

Боссы итальянского клуба недовольны игрой 27-летнего футболиста, контракт с которым рассчитан до конца сезона-2020/21. Также отмечается, что Музаккьо не подходит под игровую модель главного тренера Дженнаро Гаттузо.

В этом сезоне на счету защитника 18 матчей и 1 гол во всех турнирах на клубном уровне.